Суд взыскал с "Жилищника" более 2 млн рублей за упавший на Lexus москвича лед

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Тверской районный суд взыскал с управляющей компании ГБУ "Жилищник района Тверской" более 2 млн рублей в пользу жителя Москвы, дорогостоящий автомобиль которого был поврежден упавшим с крыши снегом. Об этом сказано в тексте судебного решения, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Взыскать с ГБУ города Москвы "Жилищник района Тверской" в пользу истца в счет возмещения ущерба 1 млн 889 тыс. 119 рублей, расходы по оценке в размере 15 тыс. рублей, штраф 200 тыс. рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 13 тыс. 444 рублей", - отмечается в постановлении.

Как сказано в документе, 30 декабря 2018 года в результате падения снега и льда с крыши дома № 25 по Оружейному переулку автомобилю Lexus SC430 были причинены механические повреждения. При этом добровольно "Жилищник" компенсировать владельцу авто требования отказался, после чего автовладелец обратился в суд. "Поскольку материалами дела установлен факт того, что в добровольном порядке управляющая компания требования потребителя (истца) по устранению повреждений не удовлетворила, то на основании закона "О защите прав потребителей" с ответчика в пользу истца суд взыскивает штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 200 тыс. рублей с учетом снижения его размера на основании ст. 333 ГК РФ", - отмечается в тексте решения.

Управляющая компания обжаловала постановление суда, в силу оно пока не вступило.