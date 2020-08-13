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Вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

Внутри находятся несколько сотрудников
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© Наталия Федосенко/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".

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"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили слова источника. "Выясняем детали", - сказали в компании.

С вечера 9 августа в центре Минска и некоторых других городах республики проходят массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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БелоруссияРоссия
Вооруженные люди пришли в минский офис Uber
В пресс-службе "Яндекса" заявили, что выясняют детали
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