Вооруженные люди заблокировали офисы "Яндекса" в Минске

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные люди пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник, близкий к компании, и подтвердили в самом "Яндексе".

"Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе компании подтвердили слова источника. "Выясняем детали", - сказали в компании.

С вечера 9 августа в центре Минска и некоторых других городах республики проходят массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.