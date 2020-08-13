Железнодорожную станцию "заминировали" на севере Москвы

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Смоленская в столице. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверяется информация о взрывном устройстве на железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Смоленская", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о "минировании" всех железнодорожных вокзалов в Москве, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов "Магнит" и всех отделений почты в Подмосковье, а также 11 районных и первого кассационного суда в Москве.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.