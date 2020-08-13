{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сообщения о "минировании" зданий судов в Волгограде не подтвердились

Сотрудники вернулись к работе

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Информация о минировании зданий районных и городских судов Волгограда, а также здания суда Волгоградской области не подтвердились, сотрудники вернулись к работе. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов региона.

"Все суды приступили к работе, сообщения о минировании не подтвердились", - сказали в пресс-службе.

Электронные письма с угрозами поступили в Краснооктябрьский, Ворошиловский, Кировский, Советский, Тракторозаводский, Дзержинский, Михайловский, Быковский, Городищенский районные суды, в Волжский городской суд и в Волгоградский областной суд. Сотрудники и посетители были эвакуированы, на местах проводилась проверка.

Теги
РоссияВолгоградская область
В офисах "Яндекса" и Uber в Минске идут следственные действия
Читать полностью