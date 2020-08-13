Сервисы "Яндекса" в Белоруссии работают штатно после блокировки офисов неизвестными

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Сервисы "Яндекс.Такси" и "Яндекс.Карты" работают в Белоруссии в штатном режиме после сообщения о блокировке офисов компании неизвестными. Об этом свидетельствуют данные приложений компании.

Источник ТАСС, близкий к компании, сообщил, что сервисы компании работают в штатном режиме. "Но с учетом работы интернета в стране в целом", - сказал он.

Согласно данным приложений, пользователи могут вызвать такси и построить маршруты через геонавигационное приложение компании.

В четверг источник ТАСС, близкий к компании, сообщил, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри. В пресс-службе компании подтвердили слова источника.

Также в пресс-службе подтвердили, что неизвестные вооруженные люди пришли в минский офис агрегатора такси Uber (бренд в стране принадлежит "Яндексу").