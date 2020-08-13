В офисах "Яндекса" и Uber в Минске идут следственные действия

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. В офисах "Яндекса" и Uber в Минске проводятся следственные действия. Об этом корреспонденту ТАСС заявил один из сотрудников силовых структур, которые в настоящее время находятся в представительствах компаний в офисном здании на проспекте Победителей.

Силовик не позволил корреспонденту пройти внутрь, а на вопрос о возможности встретиться с руководством представительств ответил, что "в настоящее время это невозможно". "Может быть, позднее они вам что-то расскажут", - добавил он. На просьбу уточнить, что происходит в офисе, сотрудник силовых структур сказал, что "проходят следственные действия".

Представители одной из коммерческих фирм, расположенной в этом же здании, рассказали ТАСС, что несколько часов назад видели, что в офис "Яндекса" пришли несколько силовиков, еще двое находятся в офисе Uber.