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В ставропольском филиале университета МВД проходят следственные действия по делу о взятках

По данным источника ТАСС, следователи работают с руководителями вуза и преподавателями

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о получении взяток и организации преступного сообщества в ставропольском филиале университета МВД, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах СКФО.

"Уголовное дело возбуждено по факту получения взяток и организации преступного сообщества", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в рамках расследования ведутся следственные действия с руководством филиала университета и некоторыми сотрудниками. Пока их процессуальный статус не определен.

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