На Ставрополье подросток на автомобиле насмерть сбил 15-летнюю девушку

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Подросток за рулем автомобиля насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку на парковке в селе Кочубеевское на Ставрополье и скрылся с места происшествия, сообщили журналистам в четверг в управлении краевого ГИБДД.

"Водитель автомобиля ВАЗ-2106, совершая маневр обгона, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части на территорию парковки возле магазина, где сбил пешехода. От полученных травм на месте ДТП до приезда скорой помощи скончалась 15-летняя девочка. Водитель с места ДТП скрылся, бросив автомобиль и не оказав помощи ребенку", - говорится в сообщении.

Сотрудникам ГИБДД удалось установить владельца автомобиля, позже удалось выяснить, кто находился за рулем машины. "Предполагаемый виновник оказался всего годом старше своей жертвы. 16-летний водитель в силу возраста водительских прав не имеет. По его словам, он скрылся с места ДТП, так как испугался ответственности", - пояснили в управлении ГИБДД.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.