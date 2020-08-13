В Саратовской области депутата приговорили к условному сроку за мошенничество

САРАТОВ, 13 августа. /ТАСС/. Депутата городского совета одного из районов Саратовской области признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Об этом сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Депутат признан виновным в совершении трех эпизодов по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину")", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В суде подсудимый признал вину в содеянном и возместил причиненный ущерб. Ему назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - отмечает ведомство.

В сентябре 2018 года депутат городского совета одного из районов Саратовской области предложил знакомому посодействовать в получении водительского удостоверения без обучения в автошколе и сдачи экзаменов. Для этого он потребовал 31 тыс. рублей, заверив, что передаст их сотруднику РЭО ГИБДД за решение вопроса. "В действительности данные денежные средства он не намеревался никому передавать, а похитил их и распорядился по своему усмотрению", - отмечает пресс-служба.

Аналогичную сумму мужчина потребовал от еще одного знакомого за решение подобного вопроса. А в декабре 2018 года предложил приятелю решить вопрос с уплатой алиментов, потребовав передать ему уже 40 тыс. рублей.