В суды Калининградской области поступили анонимные сообщения о "минировании"

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Несколько судов Калининграда и Калининградской области в четверг получили по электронной почте сообщения с угрозами о "минировании". По всем сообщениям проводятся проверки, выясняется автор сообщений, сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"На адрес электронной почты [Ленинградского районного суда в Калининграде] поступила анонимная угроза о минировании. Здание эвакуировали, специальными службами проводятся проверочные мероприятия. В настоящий момент ничего подозрительного не обнаружено, проверка продолжается. Подобная рассылка с неустановленного пока почтового ящика поступила и в другие суды региона, не только города Калининграда", - сообщил Лысков.

По каждой угрозе проводятся проверки, добавил руководитель пресс-службы областного правительства.