Заволжский суд Ярославля эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщила адвокат, юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, находившаяся в суде на заседании.

"Была эвакуация. В суд пришло письмо, что все суды, банки и налоговые заминировали", - сказала Бирюкова.

В четверг в Заволжском суде проходило очередное заседание по делу бывшего сотрудника колонии №1 Ярославля Максима Яблокова. Яблоков, а также его бывшие коллеги Владислав Писаревский и Роман Оныпа обвиняются в избиении бывшего осужденного Хасдина Муртазалиева и еще двоих осужденных в ИК-1 Ярославля в 2016 году. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи.

Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова.