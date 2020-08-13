В квартире на юге Москвы обнаружили расчлененное тело женщины в пакетах

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в квартире на юге Москвы расчлененного тела женщины. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были сокрыты в пакетах. По данному факту возбуждено дело об убийстве", - сказала она.

В квартире находился супруг женщины, его причастность к совершению преступления проверяется.