Представители белорусских силовых структур покинули офисы "Яндекса" и Uber в Минске

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Представители силовых структур спустя два с половиной часа в четверг покинули офисы "Яндекса" и Uber в Минске. Как передает корреспондент ТАСС, шесть человек в форме вышли из здания на проспекте Победителей, сели в микроавтобус и уехали.
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Представители компаний отказались общаться с прессой.
Ранее сотрудник силовых структур в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщал, что в офисах "Яндекса" и Uber в Минске проводятся следственные действия. Он не позволил журналистам пройти внутрь офисов и побеседовать с руководством представительств.
"В настоящее время это невозможно <...> Может быть, позднее они вам что-то расскажут", - сказал он.