Магазины "Магнит" и ряд офисов Сбербанка "заминированы" по всей Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты проверяют все магазины торговой сети "Магнит" и некоторые офисы Сбербанка в Москве после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступили сообщения о взрывных устройствах во всех магазинах сети "Магнит" и в ряд офисов Сбербанка. Информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Московского банка Сбербанка подтвердили ТАСС, что в некоторых столичных отделениях банка правоохранители осматривают помещения в рамках оперативно-разыскных мероприятий по телефонному звонку о якобы минировании объектов. После кратковременного перерыва работа отделений возобновляется в штатном режиме.

13 августа сообщалось о "минировании" всех железнодорожных вокзалов в Москве, железнодорожной станции Москва-Пассажирская-Смоленская, самолетов в аэропорту Шереметьево, зала ожидания аэропорта Жуковский, всех магазинов "Магнит" и всех отделений почты в Подмосковье, а также 13 районных и первого кассационного суда в Москве. Все сообщения оказались ложными.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.