СК задержал трех членов террористического сообщества, действовавшего в колонии в Калмыкии

"Задержан еще ряд участников террористического сообщества, действовавшего в исправительной колонии Калмыкии", - сообщили ТАСС в пресс-службе СК. 13 августа следователями Главного следственного управления СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с сотрудниками центрального аппарата ФСБ России и ГУПЭ МВД России на территории Санкт-Петербурга задержан активный участник террористического сообщества, ранее отбывавший наказание в этой колонии. "В ближайшее время он будет доставлен в город Ессентуки Ставропольского края для проведения с ним необходимых следственных действий. В связи с тяжестью совершенного преступления следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК. Кроме того, 7 и 10 августа при освобождении из ИК-2 в поселке Яшкуль задержаны еще двое предполагаемых участников террористического сообщества. Они заключены под стражу.

"Таким образом, по делу в качестве подозреваемых и обвиняемых привлекаются 43 лица, в том числе начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев. В отношении одного из участников террористического сообщества Михаила Жигунова уголовное дело в июле 2020 года направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в СК.

По данным следствия, с 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ИК-2 УФСИН по Республике Калмыкия, создал на территории колонии террористическое сообщество, за шесть лет в него вошло более 100 осужденных. По данным следствия, руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества. Гасанов после освобождения в 2015 году объявил себя амиром в Дагестане, в марте 2015 года он был ликвидирован в Хасавюрте при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.