Источник: в Ставрополе по делу о коррупции задержали 13 сотрудников университета МВД

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статьям о получении взяток и организации преступного сообщества, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах СКФО.

"Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц ставропольского филиала ФГКОУ ВПО "Краснодарский университет МВД России". В ходе мероприятий задержаны 13 сотрудников", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что задержан ряд начальников кафедр и другой персонал университета.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации и комментарием университета.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о получении взяток и организации преступного сообщества в ставропольском филиале университета МВД, ведутся следственные действия с руководством и преподавателями, сведений о процессуальном статусе опрошенных не было.

Согласно данным официального сайта вуза, его с 2016 года возглавляет полковник полиции Дмитрий Краснокутский.