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Грузовик перевернулся на проспекте Генерала Дорохова в Москве

Пострадал водитель, движение затруднено

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Движение по проспекту Генерала Дорохова на западе Москвы от МКАД в сторону центра затруднено из-за перевернувшегося грузовика. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На проспекте Генерала Дорохова, 38 перевернулся грузовик. Предварительно, в ДТП есть пострадавшие. Детали выясняются", - говорится в публикации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦОДД, движение по проспекту от МКАД в центр города осуществляется по крайней левой полосе, три другие перекрыты из-за дорожной аварии.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили журналистам, что авария произошла в 16:15 мск. Пострадал водитель. По факту происшествия проводится проверка.

В новость внесены изменения (17:48 мск) - добавлена информация по тексту.

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