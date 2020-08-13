Сотрудника ростовского ГУ ФСИН обвинили в хранении пятитысячных фальшивых купюр для сбыта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Сотрудник Главного управления ФСИН России по Ростовской области обвиняется в хранении и перевозке поддельных пятитысячных банкнот. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего сотрудника дежурной службы ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг").

По версии следствия, с апреля по июль 2020 года подозреваемый при исполнении служебных обязанностей на территории Ростовской области хранил и перевозил в целях сбыта заведомо поддельные банковские билеты ЦБ Российской Федерации номиналом 5 тыс. рублей в количестве не менее 16 штук. "Установлено, что указанные противоправные деяния сотрудник ГУ ФСИН совершал группой лиц, а именно с отбывающим наказание 33-летним мужчиной и 49-летним жителем Ростова-на-Дону", - отметили в СК.

В настоящее время судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователем ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.