Полицейский во Франции поджег человека при задержании с электрошокером

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Житель коммуны Сен-Контест на севере Франции попал в больницу с серьезными ожогами после того, как его буквально поджег во время задержания полицейский с электрошокером. Как сообщает в четверг телеканал France 3, прокуратура коммуны Кан направила запрос в Генеральную инспекцию французской полиции (IGPN) после того, как было установлено, что именно спецоружие стало причиной возгорания.

Инцидент произошел во время визита пристава, который планировал конфисковать автомобиль у местного жителя по решению суда. Помня о том, что ранее этот человек угрожал сжечь машину, пристав направился к нему в сопровождении полицейских. Мужчина действительно встретил их с канистрой в руках, однако он облился бензином сам и начал чиркать зажигалкой, угрожая поджечь себя.

"Похоже, что именно действия сотрудника полиции, пытавшегося помешать фатальному жесту, привели к драматическому результату. Использование электрошокового пистолета в насыщенной углеводородными испарениями атмосфере могли спровоцировать возгорание", - приводит телеканал заявление прокуратуры Кана по итогам длившегося несколько дней расследования.

На данном этапе прокуратура пока не смогла установить, имели ли место уголовно наказуемые деяния, однако административное расследование продолжается. "Ожидая его итогов, я решила обратиться в IGPN", - заявила прокурор Кана Амели Кладьер, добавив, что пока рассматривается версия о неумышленном причинении вреда здоровью. Мужчина же, получивший сильные ожоги, был доставлен в одну из парижских больниц в тяжелом состоянии и сейчас находится под наблюдением врачей.