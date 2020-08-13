Полиция начала проверку по факту прокола колес 30 каршеринговых автомобилей в Подмосковье

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку по факту умышленного прокола колес у 30 каршеринговых автомобилей у жилого комплекса вблизи аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Ранее СМИ сообщали, что почти у 30 каршеринговых автомобилей были проколоты колеса вблизи ЖК у аэропорта Шереметьево из-за того, что пользователи машин устроили там стихийную парковку, которая мешала местным жителям. Жильцы решили проблему радикально. Также они наклеили на лобовые стекла машин стикеры с надписью "Мне плевать на всех, я паркуюсь, где хочу".

"По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Заявлений и обращений по данному факту в полицию не поступало", - рассказали в пресс-службе.