Федосеева-Шукшина подала иск о возврате ранее подаренной Алибасову квартиры в Новой Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина пытается вернуть квартиру, подаренную ей ранее мужу Бари Алибасову, которую он передарил своему помощнику. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Троицкого суда, который рассматривает соответствующий иск актрисы.

"В производстве Троицкого районного суда Москвы находится гражданское дело по иску Шукшиной Л. Н. к Алибасову Б. К., Морарь С. О. о признании сделок по дарению квартиры недействительными. Судебное заседание назначено на 25 августа", - сказали в пресс-службе. Истица заявила о совершении первой сделки дарения в тот момент, когда она находилась в состоянии, препятствующем критическому восприятию реальности из-за последствий болезни.

По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, "стоимость квартиры, расположенной в Новой Москве, оценивается в 10 млн рублей, в настоящий момент на нее наложен обеспечительный арест".