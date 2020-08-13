Вулкан Синабунг в Индонезии выбросил столб пепла на высоту 2 км

ТАСС, 13 августа. Вулкан Синабунг, расположенный на севере острова Суматра в Индонезии, выбросил в четверг несколько клубов пепла на высоту около двух километров. Как сообщило агентство France-Presse, в окрестных районах распространено предупреждение об опасности полномасштабного извержения и выброса потоков лавы.

Как ранее сообщала газета The Jakarta Post, за последние дни было зарегистрировано несколько извержений Синабунга. Так, в понедельник, это происходило дважды. Согласно данным местного вулканологического центра, в первый раз столб пепла поднялся на высоту 5 км, во второй - на 2 км. Пострадавших среди населения не было. Вулканологи предупреждали о возможности новых извержений. В связи с этим местные власти призвали жителей проявлять особую осторожность.

Первое за 400 лет извержение этого вулкана произошло в 2010 году. В 2014 году извержение Синабунга привело к гибели 16 человек, в 2016 году - семерых.