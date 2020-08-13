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В Крыму сотрудники Росгвардии спасли семью с детьми, попавшую на катамаране в шторм

Росгвардейцы успели поднять на борт семью у самых скал

ТАСС, 13 августа. Сотрудники Росгвардии спасли в Крыму семью с тремя детьми, которые катались на катамаране во время внезапного шторма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии старший сержант полиции Николай Федоров, старшина полиции Михаил Пученкин и младший сержант полиции Сергей Павленко спасли в Черном море туристов, которые во время совершения морской прогулки на катамаране попали в шторм. Отдыхающим грозила серьезная опасность из-за нарастающего ветра и волн, подгонявших их плавсредство на скалы островов Адалары. Им на выручку вовремя пришел экипаж патрульного катера Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, катер Росгвардии пришвартовался к катамарану, и буквально у самых скал росгвардейцы успели поднять на борт семью с тремя детьми. Пятерых туристов из Москвы доставили к причалу поселка Гурзуф вместе с плавсредством. Медицинская помощь спасенным гостям крымского курорта не потребовалась.

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