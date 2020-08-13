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В Петербурге арестовали замглавы Колпинского района, обвиняемого во взяточничестве

Алексей Жуков не признал вину и отказался от дачи показаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде ареста на два месяца заместителя главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, обвиняемого в получении взятки от одной из компаний Петербурга. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Колпинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Алексея Жукова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Срок меры - 11.10.2020", - указано в сообщении.

Жуков вину не признал, от дачи показаний отказывается. Его адвокаты просили определить меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, обвиняемый предложил коммерческому директору одной из организаций Санкт-Петербурга передать ему взятку в размере 446 тыс. рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, оплату за их исполнение, а также за общее покровительство организации. В четверг сотрудники оперативных служб задержали Жукова в Колпино после получения им запрашиваемой взятки.

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