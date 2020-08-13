В Кабардино-Балкарии прошли обыски по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Следователи провели обыски в Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках расследования трех уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщается в четверг на сайте СК России.

Под подозрение попало руководство трех фирм. Так, по данным следствия, сотрудники компании "Ультрамет в 2018-2019 годах вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения и недоплатили налогов на сумму более 600 млн рублей. Аналогичные преступления совершили руководители фирм "Грин Лайн" и "Элита": в первом случае сумма неуплаченных налогов превысила 342 млн рублей, во втором - 463 млн рублей. "Общая сумма недополученных бюджетом налогов составляет порядка 1 млрд 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Для расследования уголовного дела была создана группа, в состав которой вошли следователи нескольких отделов управления, а также привлечены сотрудники оперативных служб. "Утром 13 августа следователями СУ совместно с сотрудниками МВД по республике единовременно по местам жительства лиц, имеющих отношение к финансово-хозяйственной деятельности указанных выше фирм, проведены обыски, по результатам которых обнаружены бухгалтерские, регистрационно-учетные и иные финансовые документы, подтверждающие факты и механизмы уклонения от уплаты налогов", - отметили в ведомстве.