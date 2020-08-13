Новый адвокат историка Соколова намерен обратиться в суд с жалобой на клевету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Новый адвокат обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова Александр Торгашев намерен обратиться в суд с жалобой на клевету в отношении его доверителя. Об этом Торгашев написал в заявлении, направленном в редакции СМИ, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"За последние месяцы в отношении Олега Валерьевича [Соколова] было распространено большое количество недостоверной, порочащей и ложной информации. При этом подобное распространение частично связано с отсутствием должной проверки публикуемых сведений со стороны средств массовой информацией, а частично вызвано злонамеренными действиями вполне конкретных лиц. В настоящий момент мной по отношению к ряду лиц готовятся заявления в компетентные органы, в том числе в суд, направленные на защиту законных интересов Соколова против клеветнических и заведомо ложных утверждений", - написал адвокат.

Защитник отметил, что, несмотря на недавнее вступление в судебный процесс по делу об убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в котором обвинили историка, он с 2018 года представляет его интересы в двух гражданских спорах с основным оппонентом Соколова - публицистом Евгением Понасенковым. Споры, помимо прочего, касались защиты чести, достоинства и деловой репутации.

Представительница потерпевших по делу об убийстве Ещенко Александра Бакшеева сообщала ТАСС, что семья девушки направила в СПбГУ обращение с просьбой проверить соблюдение морально-этических норм и правил университета по факту появления в деле адвоката Александра Торгашева. По словам Бакшеевой, основанием для обращения стал тот факт, что новый защитник историка - сотрудник СПбГУ.

"Помимо адвокатской практики я являюсь ассистентом кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета, но моя адвокатская практика является независимой по отношению к преподавательской деятельности", - отметил Торгашев.

Ранее в рамках рассмотрения уголовного дела Соколова по существу историк отказался от услуг защитника Александра Почуева. После этого он заключил соглашение с адвокатом Сергеем Лукьяновым. В начале августа фигурант нанял еще одного защитника - Александра Торгашева.