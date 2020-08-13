Самолет Л-39 упал в ходе тренировочного полета в Краснодарском крае

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Самолет Л-39 потерпел аварию при тренировочном полете в Краснодарском крае, двое летчиков катапультировались и не пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.

"13 августа 2020 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае потерпел аварию учебный самолет Л-39 учебной авиационной базы. Экипаж, состоящий из двух человек, катапультировался. Летчики не пострадали", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. "Причина аварии устанавливается комиссией службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в министерстве.

В экстренных службах сообщили, что пилоты сами вышли на связь.

В марте этого года вблизи станицы Дмитриевской на Кубани также упал учебно-боевой самолет Л-39. Курсант 4-го курса Краснодарского авиационного училища, управлявший самолетом, погиб. В военном ведомстве тогда рассказали, что пилот применил систему катапультирования, но высоты не хватило для ее штатной работы. По мнению специалистов, летчик отводил падающий самолет от ближайшего населенного пункта. По данным Минобороны, причиной той катастрофы могла стать техническая неисправность.