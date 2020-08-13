В Петербурге поставщика двигателей для "Северной верфи" приговорили к условному сроку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 5,5 года лишения свободы условно бывшего генерального директора компании, обвиняемого в коммерческом подкупе и мошенничестве при поставке 39 электродвигателей ненадлежащего качества, причинив ущерб заказчику в размере 40 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Подсудимого признали виновным в совершении двух эпизодов по статьям о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, и о коммерческом подкупе.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, судом с мужчины в доход государства взыскана сумма незаконного обогащения, полученная им в качестве коммерческого подкупа - более 500 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает ведомство.

По версии следствия, обвиняемый за полученное от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 525 тыс. рублей приобрел у него же не соответствующие действующим ГОСТам электродвигатели с фальшивыми паспортами. В период с 2010 по 2017 годы подсудимый осуществил поставку 39 таких электродвигателей "Северной верфи" для строительства судов.

Своими действиями руководитель коммерческой организации причинил ущерб ПАО СЗ "Северная верфь" в сумме около 40 млн рублей. В ходе следствия он полностью признал свою вину и возместил ущерб. Следственные органы также наложили арест на имущество третьих лиц на сумму более 42 млн рублей.

Уголовное дело возбудили в органах полиции, после обращения представителя юридического лица на личном приеме к председателю СК России уголовное дело изъяли из органов МВД и принято к производству.