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При нападении преступников на вертолет в Колумбии погиб военнослужащий

Члены преступной группировки атаковали вертолет снабжения колумбийской армии. Власти начали расследование инцидента

БОГОТА, 13 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один солдат погиб при атаке преступной группировки на военный вертолет, которая произошла на востоке Колумбии. Об этом в четверг сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Абрего (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Вертолет снабжения колумбийской армии был атакован членами преступной группировки. В результате один военнослужащий получил серьезные ранения. Он был доставлен в ближайший госпиталь, где скончался.

Власти начали расследование инцидента. Отмечается, что в указанном муниципалитете активно действуют представители различных преступных и повстанческих группировок.

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