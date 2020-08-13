При нападении преступников на вертолет в Колумбии погиб военнослужащий

БОГОТА, 13 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один солдат погиб при атаке преступной группировки на военный вертолет, которая произошла на востоке Колумбии. Об этом в четверг сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Абрего (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Вертолет снабжения колумбийской армии был атакован членами преступной группировки. В результате один военнослужащий получил серьезные ранения. Он был доставлен в ближайший госпиталь, где скончался.

Власти начали расследование инцидента. Отмечается, что в указанном муниципалитете активно действуют представители различных преступных и повстанческих группировок.