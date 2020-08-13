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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В Киеве участник демонстрации бросил файер на территорию посольства Белоруссии

На акцию солидарности с белорусским народом к зданию посольства пришли около 100 человек
Описание
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Один из участников демонстрации, которая в четверг собралась у здания посольства Белоруссии в Киеве, кинул на территорию диппредставительства зажигательную шашку. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил очевидец события.

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К зданию посольства на так называемую акцию солидарности с белорусским народом пришли около 100 человек. Один из ее участников бросил файер и скрылся. В это время у посольства находились несколько сотрудников охраны и полицейских, однако брошенную шашку никто не пытался тушить, как и дымовые шашки, которые использовали другие демонстранты в толпе.

По данным украинских СМИ, позже полиция пыталась препятствовать нарушению порядка, но столкнулась с агрессивными действиями со стороны протестующих, из-за чего возникла небольшая потасовка.

В понедельник у здания белорусского посольства в Киеве уже проходила аналогичная демонстрация. Тогда за нарушение общественного порядка полицейские задержали шесть человек.

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БелоруссияУкраинаПротесты в Белоруссии после выборов президента
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