В Петербурге суд арестовал начальника отдела Госстройнадзора за взяточничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца начальника отдела надзора за специальными видами работ городской Службы государственного строительного надзора и экспертизы по обвинению в получении взятки в 500 тыс. рублей за выдачу положительного заключения для ввода в эксплуатацию многофункционального комплекса. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виталия Пономарева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Срок меры до 10 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, в августе 2018 года Пономарев и начальник сектора санитарно-эпидемиологического надзора Соловьева вступили в сговор с посредником в лице Шелестий, представлявшей интересы компании "Теорема-Терминал", на получение взятки в виде денег за выдачу положительного заключения при проведении проверки строящегося многофункционального комплекса, расположенного на проспекте Обуховской обороны, д. 295 АС.

В судебном заседании Пономарев пояснил, что ничего не помнит об указанных событиях, что скрываться ему некуда, заграничного паспорта у него нет, давление ни на кого оказывать не собирается, уточнили в пресс-службе. Адвокаты обвиняемого просили избрать в отношении него домашний арест и предлагали в залог квартиру.

Как ранее сообщил агентству источник в силовых структурах, накануне сотрудники правоохранительных органов провели обыск в Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Были задержаны трое, в том числе два сотрудника организации, в отношении них возбудили уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве. По словам собеседника ТАСС, оперативники располагают информацией, что задержанные сотрудники Госстройнадзора систематически получали взятки от застройщиков за выдачу положительных решений для ввода в эксплуатацию зданий.

Источник добавил, что первым задержали посредника в передаче взятки, в отношении него возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. После этого правоохранители задержали еще двух человек, которые являются сотрудниками стройнадзора. В отношении них возбудили уголовное дело о получении взятки.