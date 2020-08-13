Газопровод загорелся в Ивановской области при проведении земляных работ

ТАСС, 13 августа. Разгерметизация газопровода с последующим возгоранием произошла при проведении земляных работ трактором в населенном пункте Малое Кустинино в Ивановской области. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС по Ивановской области.

"В 18:10 13.08.2020 в ОДС ЦУКС по линии "112" поступило сообщение, что в Приволжском районе, населенный пункт Малое Кунистино, разгерметизация газопровода с последующим возгоранием (задел трактор при земляных работах). Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в ЕДДС Приволжского района, в результате инцидента пострадавших нет. В ряде жилых домов отключено газо- и электроснабжение.