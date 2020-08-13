В Карачаево-Черкесии ликвидировали лесной пожар на площади 3,5 га

ЧЕРКЕССК, 13 августа /ТАСС/. Лесной пожар площадью 3,5 га в Карачаевском участковом лесничестве в Карачаево-Черкесии потушили, говорится в распространенном в четверг сообщении ГУ МЧС по КЧР.

"Работы по тушению низового пожара на территории Карачаевского участкового лесничества завершены, возгорание ликвидировано на площади 3,5 га. Для ликвидации лесного пожара были задействованы силы и средства Карачаевского лесничества, Лесной пожарной охраны, подразделений ГУ МЧС России по КЧР. Всего задействованы 28 человек, 5 единиц техники", - сообщили в ведомстве.

В Министерстве природных ресурсов и экологии КЧР ранее рассказали, что пожар начался утром 8 августа, он имел низовой характер, происходило горение и тление валежника и лесной подстилки. На участках возгорания развернули два межведомственных штаба. Работы по ликвидации возгорания велись в особо тяжелых условиях: уклон местности достигает 70-90%, скорость ветра до 5 м/c. Для тушения очагов водой по отвесному склону поняли цистерну, из которой подали более 6 тонн воды.