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Сообщения о минировании зданий судов в Калининградской области оказались ложными

Источник сообщений пока не установили

КАЛИНИНГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Экстренные службы завершили проверки о минировании ряда зданий судов в Калининграде и Калининградской области, опасные предметы не обнаружили, угрозы оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил в четверг руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Проверки по сообщениям с угрозами о минировании судов завершены, опасные предметы не обнаружены, сообщения оказались ложными", - сказал Лысков, добавив, что сейчас устанавливается автор сообщений с угрозами.

Ранее в четверг на адреса электронной почты ряда судов разных уровней в Калининграде и области поступили анонимные сообщения одинакового содержания о "минировании" зданий. По всем организовали проверки соответствующими службами. Источник сообщений пока не установили.

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