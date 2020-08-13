Суд оправдал хирурга из Москвы, убившего дебошира, который ломился в его квартиру

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оправдал хирурга Дмитрия Богданова, который причинил смерть дебоширу, ломившемуся в его столичную квартиру. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе суда.

"Присяжные вынесли Богданову оправдательный вердикт, а суд на основании него - оправдательный приговор", - сказали агентству.

Сам инцидент произошел в декабре 2018 г. накануне нового года. 25-летний сосед врача Денис Агапов в состоянии опьянения начал ломиться в квартиру профессора хирургии. Дмитрий Богданов, защищая своих жену и сына, вступил в противоборство с дебоширом, смог его обезвредить и передал сотрудникам полиции и скорой помощи. Агапов скончался в течение часа после приезда экстренных служб. Спустя некоторое время Богданову предъявили обвинение в убийстве.