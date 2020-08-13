{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Ингушетии в результате обстрела автомобиля погиб бывший сотрудник ППС

Две его родственницы получили ранения

МАГАС, 13 августа. /ТАСС/. В Ингушетии в результате обстрела автомобиля погиб бывший сотрудник патрульно-постовой службы, а также были ранены две его родственницы. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона. 

"В селе Сурхахи неизвестные обстреляли автомобиль бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Он погиб на месте от полученных ран, также пострадали две его родственницы, предположительно, сестра и мать", - сказал источник. 

По его словам, причиной нападения стал давний конфликт. 

"Пострадавшие женщины доставлены в медучреждение. Нападавшие скрылись с места преступления, их сейчас ищут сотрудники правоохранительных органов", - добавил собеседник ТАСС.

Теги
РоссияИнгушетия
Возгорание на поврежденном газопроводе в Ивановской области ликвидировали
К работам привлекали 16 человек
Читать полностью