В Ингушетии в результате обстрела автомобиля погиб бывший сотрудник ППС

МАГАС, 13 августа. /ТАСС/. В Ингушетии в результате обстрела автомобиля погиб бывший сотрудник патрульно-постовой службы, а также были ранены две его родственницы. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах региона.

"В селе Сурхахи неизвестные обстреляли автомобиль бывшего сотрудника патрульно-постовой службы. Он погиб на месте от полученных ран, также пострадали две его родственницы, предположительно, сестра и мать", - сказал источник.

По его словам, причиной нападения стал давний конфликт.

"Пострадавшие женщины доставлены в медучреждение. Нападавшие скрылись с места преступления, их сейчас ищут сотрудники правоохранительных органов", - добавил собеседник ТАСС.