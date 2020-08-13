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Обновлено 

Возгорание на поврежденном газопроводе в Ивановской области ликвидировали

К работам привлекали 16 человек

ТАСС, 13 августа. Спасатели ликвидировали возгорание на газопроводе в Ивановской области, возникшее в результате повреждения сетей при проведении земляных работ трактором. Об этом сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по Ивановской области.

"Возгорание ликвидировано. Газоснабжение осуществляется по пониженным параметрам. К работам по восстановлению поврежденного газопровода приступили специалисты ООО "Газпром Трансгаз - Нижний Новгород" 5 ед. техники, 16 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщила советник гендиректора "Газпром межрегионгаз Иваново" Анна Шомина, газоснабжение потребителей Приволжского и Фурмановского районов Ивановской области полностью приостановлено. "В связи с проведением аварийных ремонтных работ на магистральном газопроводе полностью приостановлено газоснабжение потребителей Фурмановского и Приволжского районов", - сказала она, не уточнив предполагаемое время возобновления подачи газа. 

Как ранее сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Ивановской области, в зоне отключения могут находиться около 90 тыс. человек. 

В 18:10 13 августа поступило сообщение о том, что в населенном пункте Малое Кустинино Приволжского района произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием из-за того, что трубу задел трактор.

В новость были внесены изменения (21:21 мск) - добавлены подробности

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