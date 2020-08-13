Два человека погибли и два пострадали в аварии в Уфе

ТАСС, 13 августа. Двое погибли, еще двое пострадали в ДТП в Уфе, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Башкирии.

"В результате столкновения нескольких автомобилей, по предварительной информации, два человека погибли, двое травмированы, детей среди них нет", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы управления ГИБДД МВД по Башкирии, столкнулись четыре автомобиля - ВАЗ-2109, Renault Sandero , ВАЗ-2115 и Hyundai Elantra. "По имеющейся на данный момент информации, водитель "девятой" модели от полученных травм скончался на месте происшествия. Другим участникам аварии оказывается медицинская помощь", - добавили в управлении.