{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала

Фигурант дела Фургала пожаловался ОНК на избиение

Члены Общественной наблюдательной комиссии зафиксировали гематомы на виске, плече и руке Андрея Карепова

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Один из фигурантов дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на избиение. Об этом ТАСС сообщила в четверг член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая Карепова.

На эту тему
Что известно о деле экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

"Карепов говорит, что его избили вчера. Его возили в НИИ им. Склифосовского на освидетельствование, травмы дополнительно зафиксировали в СИЗО", - сказала она. Меркачева сообщила, что члены ОНК также зафиксировали побои - гематомы на виске, плече, руке. "Карепов говорит, что на спине тоже гематомы", - добавила она.

Правозащитник сообщила, что сотрудники СИЗО также подтверждают факт избиения Карепова, но не говорят, как и при каких обстоятельствах это произошло. "Карепов утверждает, что его избили не сотрудники СИЗО, а конвоиры. Это очень странно, я в такое не особо верю. Если везти к следователю избитого человека, увидят адвокаты. Я также не знаю, мог ли он нанести сам себе травмы", - сказала правозащитник, уточнив, что он содержится не в одиночной камере.

Карепов - один из четырех фигурантов дела Фургала об убийствах предпринимателей. 

Теги
РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
Житель Ингушетии проведет 13 лет в колонии за нападение на полицейских в 2011 году
В августе 2011 года Адам Дидигов с сообщниками, вооруженные автоматами, совершили посягательство на четверых сотрудников УГИБДД МВД России республики
Читать полностью