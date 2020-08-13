Фигурант дела Фургала пожаловался ОНК на избиение

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Один из фигурантов дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрей Карепов пожаловался на избиение. Об этом ТАСС сообщила в четверг член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева, посетившая Карепова.

"Карепов говорит, что его избили вчера. Его возили в НИИ им. Склифосовского на освидетельствование, травмы дополнительно зафиксировали в СИЗО", - сказала она. Меркачева сообщила, что члены ОНК также зафиксировали побои - гематомы на виске, плече, руке. "Карепов говорит, что на спине тоже гематомы", - добавила она.

Правозащитник сообщила, что сотрудники СИЗО также подтверждают факт избиения Карепова, но не говорят, как и при каких обстоятельствах это произошло. "Карепов утверждает, что его избили не сотрудники СИЗО, а конвоиры. Это очень странно, я в такое не особо верю. Если везти к следователю избитого человека, увидят адвокаты. Я также не знаю, мог ли он нанести сам себе травмы", - сказала правозащитник, уточнив, что он содержится не в одиночной камере.

Карепов - один из четырех фигурантов дела Фургала об убийствах предпринимателей.