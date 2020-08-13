На Ставрополье пятерым сотрудникам института МВД избрали меру пресечения за взяточничество

СТАВРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения пятерым сотрудникам ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России, подозреваемым во взяточничестве. Троих фигурантов дела взяли под стражу, двоих отправили под домашний арест, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры края.

"Ходатайства [следователей ГСУ СК РФ по СКФО] поддержаны работниками прокуратуры, двум сотрудникам университета судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, трем - в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следственный комитет России в четверг возбудил уголовное дело о взятках в ставропольском филиале Краснодарского университета МВД России. Задержали 11 подозреваемых, среди них заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Сергей Крапивин, начальники четырех кафедр и семеро слушателей указанного факультета из числа сотрудников региональных подразделений МВД и Росгвардии.

По данным прокуратуры, в пятницу в Ессентукском городском суде рассмотрят ходатайства об избрании меры пресечения еще шестерым сотрудникам факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации.

Ранее сообщалось, что фигуранты получали взятки в особо крупном размере за допуск слушателей факультета к экзаменационным сессиям и успешную сдачу зачетов и экзаменов без проведения фактического контроля их знаний. Общая сумма превысила 2 млн рублей.