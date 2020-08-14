Суд в Петербурге отправил под арест четверых полицейских, обвиняемых в вымогательстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении четверых полицейских взвода №2 отдельной роты патрульно-постовой службы УМВД России по Невскому району города. Они обвиняются в вымогательстве, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Астафьеву, Алексею Белякову, Виктору Орлову, Александру Яковлеву, обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") <...> Срок меры всем четверым - по 11.10.2020 года", - говорится в сообщении.

Один из обвиняемых, Астафьев, заявил суду, что его нельзя помещать в СИЗО, так как он находится на больничном с пневмонией и возможно заражен новой коронавирусной инфекцией, и попросил провести в отношении него дополнительное медицинское обследование. Астафьев также просил отправить его под домашний арест, так как он, по его словам, не совершал инкриминируемых преступлений и положительно характеризуется по месту работы.

По данным следствия, до 20 июля 2020 года фигуранты дела участвовали в двух эпизодах вымогательства - 300 тыс. рублей у одной потерпевшей и 300 тыс. рублей у трех потерпевших.