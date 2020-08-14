МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома в Зеленограде, пожар в настоящее время потушен. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В одном из жилых домов Зеленограда на седьмом этаже произошло возгорание в двухкомнатной квартире, где загорелись личные вещи и мебель на площади 3 м кв. После ликвидации обнаружены двое погибших", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что были спасены два человека из соседней квартиры.

Причины происшествия выясняют на месте правоохранительные органы.