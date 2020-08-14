На Сахалине в суд передали уголовное дело санитарки, насмерть обварившей ребенка кипятком

"В отношении бывшего работника Кировского детского дома-интерната утверждено обвинительное заключение за причинение смерти по неосторожности <...> Уголовное дело направлено в Тымовский районный суд для рассмотрения по существу", - сказали в пресс-службе.

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Прокурор за причинение смерти ребенку по неосторожности утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе в центральной части Сахалина. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Женщине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без него.

По данным следствия, осенью прошлого года санитарка перепутала теплую воду с горячей и оставила 15-летнюю девочку в ванной с набирающимся кипятком. Ребенок получил ожоговый шок и умер. Следователи завели уголовное дело, прокуратура начала проверку.

История вызвала резонанс среди жителей Сахалинской области. Ситуацию взяли на контроль губернатор региона Валерий Лимаренко, местный детский омбудсмен Любовь Устиновская и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. И.о. директора учреждения была отстранена от должности, санитарка уволена, заведующему отделением "Милосердия", в котором она работала объявили выговор.