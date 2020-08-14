Экс-директор сахалинского банка пойдет под суд за мошенничество на 22 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 августа. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора одного из банков Сахалинской области и ее соучастников по обвинению в мошенничестве. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

"Обвиняемой инкриминируется совершение 11 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере"), а также трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации"). Соучастникам обвиняемой инкриминируется совершение девяти эпизодов мошеннических действий", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Органами предварительного следствия установлено, что женщина, являясь директором банка, использовала свое служебное положение. Она открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам. В результате банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей. Сотрудники банка ни о чем не догадывались и выполняли поручения руководства. Они оформили фиктивные кредитные договоры в отношении неосведомленных клиентов, а также фиктивные расходные кассовые ордера на выдачу наличных денежных средств на общую сумму 13 млн рублей.

Уголовным кодексом РФ за совершение перечисленных преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.