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Трое погибли при столкновении двух автомобилей на федеральной трассе в Татарстане

Авария произошла на 1 278-м км автодороги М-5

ТАСС, 14 августа. Две легковушки столкнулись на федеральной трассе М-5 "Урал" в Татарстане. В результате ДТП погибли три человека, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительным данным, 14 августа примерно в 05:45 на 1 278-м км автодороги М-5 (территория Бавлинского района) столкнулись автомобили Nissan Teana и Renault Logan. В результате ДТП оба водителя и пассажир автомобиля Renault от полученных травм скончались на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.

Как уточнила пресс-служба МЧС РФ, к ликвидации последствий аварии привлекались 22 человека, восемь единиц техники, в том числе от МЧС - семь человек и две единицы техники.

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