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В Токио за два дня от тепловых ударов умерли 14 человек

Всего за август от жары умерли 26 токийцев

ТОКИО, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек умерли в Токио за период с 11 по 12 августа от тепловых ударов. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что девять умерших были старше 80 лет. Всего за август от жары умерли 26 токийцев.

13 августа Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи, сообщило о десяти погибших и 6,6 тыс. пострадавших от тепловых ударов в стране за период с 3 по 9 августа. В связи с этим японские власти предупредили граждан о необходимости тщательно следить за самочувствием в жаркие дни и призвали пить побольше жидкости.

Текущая неделя стала самой жаркой в Японии этим летом. В ряде районов столбик термометра поднимался в течение дня выше 38 градусов, а в центральной префектуре Гумма 11 августа днем воздух прогрелся до 40,1 градуса.

Период наиболее жаркой погоды в Японии приходится на июль - август, однако уже второй год подряд в июле было больше пасмурных и дождливых дней. В прошлом году по всей стране от жары погибли 126 человек, более 70 тыс. пострадали.

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