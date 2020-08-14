Суд продлил арест предполагаемому соучастнику экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до середины октября арест бывшего начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова, который проходит по делу экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"Суд вынес постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Попова до 16 октября", - сказали в суде.

Ранее суд до той же даты продлил срок ареста Марине Лукашевич.

Защита просила изменить фигурантам меру пресечения на домашний арест или залог и настаивала на незаконности ходатайства следствия.

По версии следователей, Лукашевич представляла в Министерство образования и науки РФ сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием работ осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 млн рублей.