В Белоруссии отпустят одного из задержанных украинцев после уплаты штрафа

КИЕВ, 14 августа. /ТАСС/. Один из четырех задержанных в Минске граждан Украины должен выплатить штраф, после чего сможет вернуться домой. О таких договоренностях с властями Белоруссии сообщил заместитель главы украинского МИД Евгений Енин.

"Один из задержанных оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно более быстрому транзиту на Украину", - рассказал Енин в эфире "Общественного радио".

При этом он не назвал фамилии этого украинца. Енин уточнил, что гражданин будет освобожден в пятницу, а также отметил, что всем задержанным украинским гражданам государство обеспечит правовую помощь.

Ранее МИД Украины сообщил о четырех задержанных в Белоруссии украинцах. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в четверг сообщил, что Украина направила две ноты Белоруссии с просьбой предоставить данные о задержанных украинцах в период с 9 по 12 августа.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова также потребовала от Минска освободить четырех задержанных граждан Украины. Омбудсмен сообщила, что направила обращение верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, президенту Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру, председателю ОБСЕ Эди Раме и другим международным правозащитным организациям с просьбой "содействовать обеспечению правовой защиты задержанным гражданам Украины".