В Москве двое неизвестных похитили наушники у курьера, пригрозив ему пистолетом

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Неизвестные на Ленинском проспекте в Москве похитили наушники у одного из курьеров, пригрозив ему пистолетом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"Разбойное нападение произошло по адресу: Ленинский проспект, д. 41/2. Двое неизвестных, находившихся в машине Volkswagen Polo, подозвали потерпевшего и, угрожая ему пистолетом неустановленного типа, похитили у него наушники, после чего скрылись на своем автомобиле. Материальный ущерб составил 5 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору или с использованием оружия).