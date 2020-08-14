В Хабаровске двое детей получили травмы при падении на стройке

ТАСС, 14 августа. Прокуратура в Хабаровске проводит проверку в связи с падением и травмированием двух детей, проникших в недостроенный многоэтажный дом. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Находившиеся на объекте незавершенного строительства по ул. Рокоссовского, д. 24 Хабаровска две девочки (10 и 12 лет) получили телесные повреждения при падении с 17 на 16 этаж. На место происшествия выехал прокурор Индустриального района Хабаровска", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура даст оценку действиям застройщика и охранного предприятия на данном объекте, а также органам профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Согласно открытым данным, по указанному адресу в Хабаровске расположен недостроенный многоэтажный жилой комплекс.